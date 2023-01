قال موقع أفريكا إنتلجنس إن البنك الفرنسي “سوسيتيه جنرال” وقع ضحية الصراع القانوني المستمر بين مجموعة الخرافي الكويتية والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وكشف الموقع أن الصراع يتمحور على عقود الاشتقاق للبنك الفرنسي والتي قيمتها ملايين اليوروهات، مشيرا إلى أن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تستمر في إجهاد الخدمات القانونية للبنك الفرنسي.

وبحسب الموقع، فإنّ محكمة استئناف باريس نظرت في القضية في 4 يناير، حيث استعانت المحكمة بأصول مالية موجودة في عقود مشتقة من بنك سوسيتيه جنرال بقيمة 190 مليون يورو.

وتابع الموقع أن المجموعة الكويتية تحاول مصادرة عدد من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، وذلك جراء توقف مشروعها السياحي والعقاري في ضواحي طرابلس عام 2006.

وأشار الموقع إلى أن هذه القضية متشعبة جدا، وأدت في بعض الأحيان إلى قرارات متناقضة صدرت على التوالي من قبل محكمتي استئناف باريس وفرساي.

وتتهم المجموعة الكويتية، بنك سوتيسيه بدفع عمولات غير مشروعة إلى وسيط مقرب من النظام السابق بين عامي 2007 و 2009، من أجل الحصول على عقود من المؤسسة الليبية للاستثمار.

وذكر الموقع أن سوسيتيه جنرال وافقت على دفع 500 مليون يورو في فرنسا والولايات المتحدة لتسوية النزاعات المتعلقة بالمعاملات مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب الموقع الفرنسي فإنه من المتوقع إجراء محاكمة أخرى في مارس القادم، وستشمل أيضًا أصول تملكها المؤسسة الليبية للاستثمار في البنك الفرنسي، والتي تبلغ 350 مليون يورو.

المصدر: أفريكا أنتجلنس

The post أفريكا أنتلجنس: معارك في محاكم فرنسا بين ليبيا ومجموعة الخرافي الكويتية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار