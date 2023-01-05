رئيس مجلس النواب: مصر انحازت لمصلحة ليبيا وشعبها ودعمتها لتجاوز أزماتها

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنّ مصر أمة مجيدة، وتمتلك قيادة فذّة وحكيمة وشجاعة، انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا وشعبها، ودعمتها لتجاوز أزماتها.

جاء هذا خلال البيان المشترك الذي ألقاه عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، حول المباحثات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية.

رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر شجعت الليبيين على التقارب وتبادل وجهات النظر، واحتضنت وترعى أرضها الخالدة لقاءات مختلفة بين الأطراف الليبيين للدفع نحو توافق “ليبي – ليبي”، بهدف الوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي الذي أثر سلبا على حياة المواطن الليبي

وأكد عقيلة صالح أنّ مصر تدفع باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، وتشجع بشكل دائم ومستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتواصلت مع الجميع سياسيين وعسكريين وفاعلين اجتماعيين ووسطاء، ومهدت لكل الكفاءات واللقاءات من أجل الوصول إلى توافق “ليبي – ليبي”، ليكون ليبي المنشأ والصياغة والهدف وينهي حالة الصراع.

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وأشار إلى أن مصر دافعت دون كلل أو ملل عن ليبيا، ودافعت بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا، ووقفت ضد التدخل الأجنبي في شؤونها.