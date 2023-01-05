بالعون تؤكد لـ أخبار ليبيا 24 أن نورلاند سيترك منصبه بسبب فشله في تنظيم الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب اسمهان بالعون والمشاركة في لقاء تركيا الذي ضم أكثر من 50 شخصية سياسية إنها تبارك كل مبادرة تذهب لحلحلة الأزمة الليبية.

وأوضحت بالعون في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أنه وفقاً للمعلومات هذا العام سيترك السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند منصبه كسفير لدى ليبيا دون تجديد، بسبب فشله الذريع في تنظيم الانتخابات ومنع عودة الانقسام السياسي الذي تفاقم بسبب وجود حكومتين متنافستين في البلاد.

وأصافت بالعون، أن فرصة تحقيق سلام دائم شبه مستحيلة في ليبيا بسبب الانقسامات السياسية الحادة في البلاد، الأمر الذي يشكل عوائق كثيرة أمام إعادة توحيد البلاد تحت قيادة حكومة موحدة في المستقبل القريب، وبالمقابل تقوم بعض الحكومات الأجنبية بمساعدة بعض السياسيين الليبيين على تعميق الانقسام الحالي للحفاظ على الوضع الراهن الذي يخدم مصالحهم فقط، سواء ببقاء هؤلاء السياسيين في السلطة لفترة طويلة او من خلال إبرام عدة اتفاقيات مع حكومات ورقية لا تتمتع بشرعية شعبية سياسية حقيقية كاملة.

ورجحت بالعون، أنه في حال استمرت حالة الجمود الحالية دون حلول سريعة لإنهاء الصراع على السلطة بين الشرق والغرب ، بالتأكيد سنواجه حصارًا جديدًا للنفط في ليبيا في الأشهر الثلاثة المقبلة. مما يعقد الأمور في ليبيا ويعيدنا إلى المربع الأول في مشهد مشابه لما حدث في 2014، كما دعت المواطنين بالحفاظ على قيمة مدخراتهم، من الذهب والدولار على المدى القصير والطويل لمواجهة الإضرابات الاقتصادية الخطيرة القادمة.