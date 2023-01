الدبيبة للجهات التابعة له: أفصحوا عن مصروفاتكم لعام 2022 بالتنسيق مع اللافي

ليبيا- أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تعليمات صابة باتجاه العمل بمبدأ الشفافية والإفصاح الشامل لنفقات حكومته.

التعليمات التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، تم توجيهها لكل وزراء حكومة تصريف الأعمال ورؤساء ومديري الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارات ومجلس وزراء الحكومة.

وشددت التعليمات على وجوب عرض مصروفات العام 2022 على المنصات الإعلامية التابعة لهذه الجهات، بالتنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

