حكومة الوحدة تبحث إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، اجتماع مع وزير المواصلات، محمد الشهوبي، بحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سامي العبش، ورئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك.

وبحث الاجتماع انطلاق مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي، ومتابعة القضايا المتعلقة بمصلحة الطيران المدني.

وكان دبيبة، شارك اليوم في حفل ختام المؤتمر الدولي الأول للقراءات القرآنية، الذي أقيم بفندق “كورنثيا” في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال الحفل الإعلان عن نتائج امتحان إجازة حفظ القرآن الكريم لعام 2022، بحضور عدد من المشايخ والعلماء من ليبيا وخارجها.

وكرم دبيبة، رفقة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد العباني، الفائزين في إجازة حفظ القرآن الكريم لعام 2022.

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