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قزيط: المجلسان سيصادقان على الوثيقة الدستورية المتفق عليها بالقاهرة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

توقع عضو مجلس الدولة والمرافق للمشري في القاهرة بلقاسم قزيط تصويت مجلسي النواب والدولة على الوثيقة الدستورية التي أُعلن عنها اليوم في القاهرة بالمصادقة لتصبح نافذة.

واكد قزيط في تصريحات صحفية ان المواد الخلافية انحصرت في مادتين، ترشح العسكريين، وترشح مزدوجي الجنسية، متوقعا أن يتم صياغتها بشكل يكسبها توافق ومصادقة.

مشيرا الى ان خارطة الطريق التي أعلنها عقيلة والمشري اليوم في القاهرة ستكون واضحة ومفصلية بخصوص توقيت وآليات وإجراءات الانتخابات.

الوسوم

#انتخابات الوثيقة الدستورية خارطة طريق ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

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الوطن الليبية

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