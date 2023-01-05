باشاغا يقف على العراقيل التي تواجه سير عمل لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية 

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس مع لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية الصعوبات التي تواجه سير عمل اللجنة.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة، عقد الاجتماع بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت بحضور رئيس وأعضاء لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع الأعمال التي قامت بها اللجنة في المنطقة الغربية وأهم الصعوبات والعراقيل والمشاكل التي تواجه سير عمل اللجنة.

وجه باشاغا اللجنة على سرعة إنجاز المشاريع المخطط تنفيذها في جميع مناطق الغرب الليبي بالجودة والمواصفات العالية.