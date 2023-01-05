وزير الداخلية يبحث سُبل مكافحة الجرائم الاقتصادية ويطلع على سير عمل الإدارة العامة لطيران الشرطة

اِجتمعَ وزير الداخلية عصام أبو زريبة بِمُدير الإدارة العامة لطيران الشرطة المُكلف المُقدم فني إسماعيل عبدالنبي.

وتناول الاِجتماع مناقشة سير العمل بالإدارة والمشاكل التي تُواجه طائرات الشرطة من صيانة وتوفير اِحتياجاتها والعمل على حلحلة هذه المشاكل وَالانتهاء في إنجاز حضيرة طيران الشرطة لتكون على جاهزية تامة.

كما تطرق الاِجتماع إلى مناقشة البرامج التدريبية لأعضاء الإدارة وخلق كوادر مهنية في مجال طيران الشرطة.

وَاِستمعَ الوزير لشروح مِن قبل مُدير الإدارة حول المهام المُسندة للإدارة وَأخر الأعمال المُنجزة وَاِقتراح الحلول التي مِن شأنها تذليل العقبات لإنجاح المهام المُكلفة بها إدارة طيران الشرطة.

كما بحثَ أبو زريبة، معَ مُدير إدارة مُكافحة الجرائم الاقتصادية وَغسيل الأموال اللواء المهدي بيانكو، آلية عَمل الإدارة فِي الكشف عَن جرائم غَسيل الأموال التي تُدمر الأمن الاِقتصادي للدولة الليبية.