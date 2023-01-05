أكثر من 1300 مهاجر قضوا وفقدوا في «المتوسط»

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين اعترضتهم قوات خفر السواحل في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا العام الماضي وصل إلى 24684 شخصاً، مقارنة بـ32425 عام 2021 بانخفاض 24 في المائة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان اليوم (الخميس) إنها سجلت 1373 حالة ما بين غريق ومفقود خلال العام الماضي.

وتنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة بالبلاد بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت المنظمة، أن قوات خفر السواحل أنقذت 633 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وأعادتهم إلى الساحل في الفترة من الـ27 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الـ3 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وفي ظل تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية بشكل شبه يومي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج «العودة الإنسانية الطوعية».

ووصفت المنظمة الدولية هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015 بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا ويرغبون في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.