تمديد فترة التسجيل في بلديات وصمت انتخابي في أخرى

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين ببلديات (بني وليد، تينيناي، المردوم، زويلة ) حتى نهاية يوم غد الجمعة وأن مرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات المجلس البلديلبلديتي (الخمس، زلة )تبدأ يوم غد الجمعة.

وأكدت اللجنة المركزية تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين ببلديات (بني وليد، تينيناي، المردوم، زويلة ) حتى نهاية يوم غد الجمعة.

ودعت اللجنة المركزية المواطنين المقيمين بالبلديات المعلنة إلى الاستفادة من فترة التمديد التي تم منحها وفق الإجراءات القانونية النافذة، والمبادرة بالتسجيل عبر إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 متضمنة الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي مبينة أن صحة إجراءات التسجيل بمنظومة سجل الناخبين يشترط فيها أن يكون الهاتف مربوطا بالرقم الوطني.

كما أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية بدء مرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات المجلس البلدي لبلديتي (الخمس، زلة ) اعتبارا من اليوم الخميس الساعة (11.59 ) مساء وذلك وفقا للوائح التنظيمية لانتخاب المجالس البلدية.

ودعت اللجنة جميع القوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي ببلديتي (الخمس، زلة ) إلى التوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الانتخابية وذلك من أجل إعطاء فرصة للناخبين في تحديد واختيار القائمة دون التأثير على أصواتهم الانتخابية.