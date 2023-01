داخلية الدبيبة: القبض على 4 موظفين في وزارة الثقافة متلبسين بالرشوة

ليبيا – القى مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، القبض على موظفين عموميين متلبسين بواقعة جريمة الرشوة.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية القبض تمت بتكليف مباشر من مكتب النائب العام إلى مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالوزارة بشأن التحقيقات الجارية لديهم حول واقعة رشوة من قبل موظفين بوزارة الثقافة.

وبتعليمات وزير الداخلية المكلف أسندت المهام إلى أعضاء قسم التحري بالمكتب بشأن ضبط المتلبسين في واقعة الرشوة.

وأشارت الوزارة إلى تمكن أعضاء القسم بالتنسيق والتعاون مع قسم شؤون ضبط المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام بعد إعداد كمين محكم تم من خلاله ضبط أحد الجناة متلبسًا بجريمة الرشوة بمبلغ وقدره مئة ألف دينار، ويدعى “أ،ج،م،ز” مواليد 1979 وهو موظف بوزارة الثقافة، وبضبط أقواله اعترف بقيامه بواقعة الرشوة، وذلك بدراية ومساعدة موظفين بنفس الوزارة والذين تم ضبطهم وهم: المدعو “م،أ،خ” مواليد 1977، والمدعو “م،أم” مواليد 1982، والمدعو “ع،ف،أ” مواليد 1984.

وزارة الداخلية أكدت اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وإحالتهم موقوفين رفقة الأوراق والمبلغ المالي المضبوط إلى مكتب النائب العام.

