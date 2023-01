بعد منع مالطا من استخدامهم مجالها الجوي.. الأمم المتحدة تكشف هوية عسكريين بريطانيين كانوا ينوون التوجه إلى ليبيا

أكدت تحقيقات مجلس مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة أن مجموعة العسكريين البريطانيين المتجهين إلى ليبيا كانوا في مهمة تدريب طبي فقط

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة المالطية لصحيفة التلغراف فإن الزيارة لم تنتهك نظام العقوبات المفروض على ليبيـا والمتعلق بإرسال عسكريين خاصين لإنجاز مهمات في البلاد.

وكانت السلطات المالطية قد منعت العسكريّين البريطانيّين من استخدام المجال الجوي المالطي للسفر إلى ليبيـا بقيادة “جاك مان” أحد أقرب أصدقاء الأمير البريطاني “هاري” بعد أن وصلوا إلى فاليتا كلا على حدة للتوجه إلى ليبيا لإنجاز مهمة التدريب الطبي.

المصدر: صحيفة التلغراف البريطانية

