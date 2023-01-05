المتحدثة باسم الرئاسي الليبي: الملتقى التمهيدي للمصالحة الوطنية سينطلق يوم الأحد المقبل

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الملتقى التمهيدي للمصالحة الوطنية سينطلق يوم الأحد المقبل.

وأضافت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، أنه تم توجيه دعوات لممثلين وممثلات عن كل المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية في ليبيا للمشاركة في الملتقى.

وأشارت نجوى وهيبة إلى أن هذا الملتقى سيكون تأسيسي ويمهد للمؤتمر الجامع الأول للمصالحة الوطنية.

ولفتت إلى أن الاتحاد الإفريقي مساهم مع المجلس الرئاسي الليبي بالاستشارات والدعم اللوجستي إلى جانب البعثة الأممية والجامعة العربية وعدد من الدول ذات الخبرة بالخصوص.

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