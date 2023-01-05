بعيو: المشاركين في ملتقى تركيا يباركون لقاء المشري وصالح في القاهرة

أخبار ليبيا 24

قال المرشح الرئاسي، عبدالحكيم بعيو، وأحد المشاركين في ملتقى تركيا إن جميع من في الملتقى إسطنبول يباركون لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وأوضح بعيو في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن لقاء القاهرة كان توافقي، حيث تم الاتفاق على أنه لا مجال إلا للانتخابات، واعتماد القاعدة الدستورية، أنهم يدعمون البيان المشترك واتفاق القاهرة ويرحبون به، حيث ستكون هناك حكومة مرتقبه قريباً.

وأضاف بعيو، أن ملتقى تركيا يدعو إلى جميع المترشحين بدون استثناء أو إقصاء لشخص، مؤكداً أن الجميع يشارك في بناء الوطن، واجمع المشاركين وانهاء حكومة الدبيبة.