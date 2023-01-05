العرفي: نبارك البيان المشترك بعد لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة

بارك عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي اليوم الخميس، ما جاء في البيان المشترك بعد لقاء القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة خالد المشري.

وأوضح العرفي في تصريح لوكالة ”أخبار ليبيا 24″ أن “المجلسين ماضيين في مجال الحوار، والأمور تسير للأفضل من ناحية الاتفاق ما بين الطرفين، وما خرجوا به يعلن به في حينها”.

وأضاف، أن “هناك لجنتي حوار من المجلسين موجودتين بالقاهرة، وبعد البيان المشترك نتأمل خيراً أن نصل إلى حل نهائي يفضي الى الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات وسلطة تنفيذية واحدة وفق بيانهم المشترك”.