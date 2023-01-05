عون: يؤكد على أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً فى استكشاف المناطق غير المستكشفة

العنوان – واشنطن

أكد وزير النفط والغاز محمد عون على أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً للإسراع فى استكشاف المناطق التى لم تستكشف.

وأضاف عون خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية الأمريكية مع جوشو هرس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا، أن التقنية والخبرة الأمريكية تلعب كذلك في تطوير الحقول النفطية واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري الذى يمكنه المساهمة فى تلبية احتياجات السوق الدولية.

وأشار وزير النفط والغاز إلى إمكانية استخدام التقنيات الأمريكية في استغلال كميات الغاز التي تحرق الان.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقديم تصور ومراجعة كاملة لنشاط القطاع بما يحقق مبدأ الشفافية من خلال طرف محايد ذو خبرة عالمية وكفاءة عالية .

وقدم عون نبذة عن تاريخ قطاع النفط و الغاز بالدولة الليبية والقوانين الناظمة لعمل قطاع النفط و مراحل تطوره وصلاحيات الوزارة والمؤسسة والحكومة ووضوحها في هذه القوانين وكذلك الإمكانات الكبيرة الموجودة بالبلاد من الثروات النفطية وغيرها.

وأعطي كذلك نبذة عن رؤية وزارة النفط والغاز لمستقبل القطاع وأن يكون مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة أساس نشاطه وطرق تطويره واستغلال العائدات النفطية لتطوير الدولة الليبية و الانتقال السلس للطاقات البديلة.

وأكد الجانب الأمريكي، على الدعم الكامل لرؤية وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية لتكريس مبدأ الشفافية ومحاولة دعم السوق العالمي من النفط والغاز من دولة ليبيا.

وأثنى الجانب الأمريكي على عرض الوزير ودعم الإدارة الأمريكية لمبدأ الشفافية وأن يتم استغلال عائدات النفط لخدمة الليبيين.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تمناع فى تقديم العون الفني و العملي من خلال شركاتها و القنوات ذات الاختصاص فى مجال النفط والغاز.