عائلة أبو عجيلة: رفضنا التواصل مع الدبيبة بعد اعترافه ووزارة خارجيته رسميًا بتسليم أبو عجيلة

ليبيا – رحب عبدالمنعم المريمي المتحدث باسم عائلة أبو عجيلة مسعود بتكليف مجلس النواب لجنة لتشكيل فريق قانوني للدفاع عن بوعجيلة.

عائلة المريمي دعت في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” رئاسة البرلمان إلى التواصل مع العائلة بعد تشكيلها فريقًا قانونيًا، معربة عن أملها في أن يتحمل البرلمان التكاليف المالية ومتابعة القضية، إذ لا داعي لتشكيل فريق قانوني جديد.

وأوضح المريمي أن أبو عجيلة أن لم يتم عرضه في أي جلسات محاكمة إلا في جلسة ابتدائية وأن الفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية طالب بتأجيل الجلسات حتى يوم 25 يناير الجاري.

وأضاف: “محليًا قام مكتب النائب العام باستدعاء هشام نجل أبوعجيلة المريمي والتحقيق معه في معرفة تفاصيل اختطاف والده وهوية من قاموا بهذه العملية وكيفية ترحيله، وأن المكتب وعدهم بمتابعة القضية جيدًا وإبلاغهم بأي تطورات قانونية”.

وبسؤاله عن تغير موقف حكومة عبد الحميد الدبيبة من القضية بعد رفض الأخير مقابلة وفد من عائلة المريمي، قال: “حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الدبيبة حاولوا التواصل معنا أكثر من مرة، لكننا رفضنا ذلك بعد اعتراف الدبيبة ووزارة خارجيته رسميًا بتسليم أبوعجيلة”.

وأشار إلى أنه لم يسافر أحد من عائلة أبو عجيلة إلى واشنطن، لأن حكومة الدبيبة رفضت منح تأشيرة سفر لأفراد العائلة لاتخاذها موقفًا عدائيًا بعد التصعيد الإعلامي بين الطرفين.

وبخصوص ما تردد عن علاقة أبو عجيلة بالمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي ومحاولة الربط بينهما، قال المريمي: “الحقيقة ليس لنا أي تواصل مع سيف القذافي ولا علاقة لنا به وبترشحه، ومحاولة الربط بيننا وبينه خلط أوراق”.

