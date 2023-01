في إطار التحول الرقمي.. إطلاق منصة المؤشرات الاقتصادية بليبيا

أعلن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي عن إطلاق منصة المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التحول الرقمي.

وقال مدير المجلس الوطني للتخطيط محمود الفطيسي إن المجلس عمل خلال الأشهر الماضية على إعداد نموذج مبدئى لمنصة مؤشرات رقمية غرضها الأساسي أن توحد البيانات والمعلومات في قاعدة بيانات عالية.

وتابع الفطيسي أن هذه المعلومات سيتم أخذها من المصادر الرسمية سواء كانت من المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الدولية المعتمدة في هذا المجال الاقتصادي.

من جانبه، ذكر مدير إدارة التطوير الاقتصادي بأن المعلومات التي ستنشر بالمنصة، سيتم تحديثها بشكل دوري، حيث ستعرض في شكل إحصائيات وأشكال بيانية.

وبحسب المجلس فإن المنصة في نسختها الأولى ستحتوي على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وذكر المجلس أنه بشكل تدريجي سيتم بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية والدولية المعتمدة إطلاق النسخة التي تحتوي على المؤشرات الاجتماعية ومؤشرات الحوكمة.

المصدر: المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

