نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة يبحث احتياجات بلدية أجخرة

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، اليوم الخميس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عضو المجلس البلدي أجخرة، أيمن أحمد عيسى، وعميد كلية التقنية اجخرة، دكتور عبد المالك عيسى، بحضور عضو مجلس النواب عن الواحات – جالو، حمد ماقيق المجبري.

وأطلع نائب رئيس الحكومة خلال اللقاء على الشأن العام بالمنطقة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل بلدية أجخرة، مؤكدًا دعم الحكومة للبلدية وتوفير كافة احتياجاتها.

وأشاد عميد كلية التقنية أجخرة، بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء التي يبذلها في سبيل دعم بلدية أجخرة بشكل عام وكلية التقنية بشكل خاص.

وفي ختام اللقاء قدم عميد كلية التقنية للنائب الدرع المميز باسم الكلية تقديراً لجهوده التي يقدمها من دعم مادي ومعنوي في سبيل استكمال المشاريع القائمة بالكلية.

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