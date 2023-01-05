البعثة الأممية تحث مجلسي النواب والدولة على استكمال القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا 24

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رئيس مجلس النواب والدولة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد؛ وذلك عقب لقاء عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة.

وجددت البعثة التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكدت البعثة على موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.

وقالت البعثة في بيان لها: “من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير”.

وأضافت: “تظل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتساقا مع ولايتها، على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها”.

وحثت البعثة القادة السياسيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات، كاملة ونهائية ومحددة زمنياً، للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023.