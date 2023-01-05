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بعثة الأمم المتحدة تحث السياسيين على الإسراع في الاتفاق للوصول إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أخذت علمًا بالبيان المشترك الصادر عن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة بشأن مناقشاتهما اليوم في القاهرة.

وحثت البعثة المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وجددت البعثة تأكيدها على أنه “من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب ومجلس الدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وشددت البعثة الأممية على موقفها الصريح بأن “هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة”.

وأضافت البعثة في بيانها أنه “من حق الشعب الليبي اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير، مؤكدةً على استعدادها التام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل “ليبي–ليبي” للأزمة السياسية التي طال أمدها”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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