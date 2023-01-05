عددٍ من ضباط كلية القيادة والأركان في زيارة لقاعدة طرابلس الجوية

طرابلس 05 يناير 2022 (وال)- أجرى عددٍ من ضباط كلية القيادة والأركان، زيارة لبعض وحدات رئاسة أركان القوات الجوية بقاعدة طرابلس الجوية، بينها مركز طب الفضاء والأعماق، ومركز العمرة والإصلاح للطائرات، ومركز العلوم الجوية.

هذا وتم خلال الزيارة التعريف بدور ومهام هده المراكز لدارسي الدورة (17) قيادة وأركان عامة.

الزيارة تأتي تنفيذًا للخطة التدريبية الدورة (17) قيادة وأركان عامة، وفي إطار تنفيذ الزيارات الداخلية لمنتسبي الدورة للتعريف بكلية القيادة والأركان، ودورها في تأهيل منتسبي الموسسة العسكرية، وتعريف دارسي الدورات بوحدات الجيش الليبي ومهامها في السلم والحرب. (وال)

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