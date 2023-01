تعليقا على بيان عقيلة والمشري.. نورلاند والبعثة الأممية يشددان على وضع موعد محدد لإجراء الانتخابات

حثت البعثة الأممية في ليبيا مجلسي النواب والدولة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي للقضايا الخلافية لاستكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وأكدت البعثة الأممية أنه على القادة السياسيين ضرورة إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وجددت البعثة الأممية تأكيدها بأن الأزمة الليبية تحتاج إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023.

وأبدت البعثة الأممية استعدادها التام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.

من جانبه، قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن مباحثات المشري وعقيلة في ⁧‫القاهرة‬⁩ لا تترك أي سبب لتأجيل تحديد تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية.

وتابع نورلاند أن واشنطن تشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت لإجراء الانتخابات.

المصدر: البعثة الأممية + السفارة الأمريكية

