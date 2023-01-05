عسكريٌ حارب في معركة الكرامة يروي لوكالتنا كيف دكّ الجيشُ الوطني معاقل الإرهاب – الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كُنا معكم في الجزء الأول من قصة العسكري جمعة عبدالسميع أبوبكر، والذي تحدث فيها عن تفاصيل تجهيزات الجيش الوطني، وبدء أولى المعارك ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، على الرغم من قلة الإمكانات، وشُح الأسلحة والذخيرة، وشهدنا سويًا كيف خرج رتل ذو إمكانات بسيطة وبعدد لا يتجاوز سبع سيارات مسلحة إلى معسكر الرجمة، وتعرفنا إلى الأسباب التي دفعت بالمُحارب جمعة ورفاقه إلى الخروج من مدينة طبرق باتجاه مدينة بنغازي؛ لتحريرها من قبضة الإرهاب التي عاثت بمقدراتها فسادًا.

وفي الجزء الثاني والأخير، نكمل معكم قصة العسكري البطلن جمعة، حيثُ يستأنفُ جمعة حديثهُ، بالقول إن مدينة طبرق فقدت الكثير من أبنائها جراء الحرب، وأردف.. ليبيا بأكملها خسرت شبابًا في أوج عمرهم.

ويعودُ بنا للحديث عن طبيعة المعارك التي خاضوها ضد داعش، قائلاً : نحن التحقنا بعملية الكرامة قبل انظمام الصاعقة، وأضاف.. إن أول الأشخاص الذين آمنوا بعملية الكرامة قبل أن ترى النور هما سالم عفاريت، و عزمي البرغثي.. وبالطبع اللواء ونيس بوخمادة رحمهم الله جميعًا.

يواصل الحديث.. استقرينا في معسكر الرجمة لفترة، ومن ثمّ وصلتنا بعض الذخيرة، وكان كل الدعم المقدم لنا حينها من التجار ورجال الأعمال الأحرار.. وأضاف، «الجيش في ذلك الوقت كانت إمدادتهُ ضعيفة جدًا وتكاد أنتكون شحيحة»

يكمل حديثهُ.. بالفعل، قمنا بتجهيز أنفسنا على أكمل وجه، وخضنا أول معركة في منطقة بنينا، وهناك هزمنا العناصر الإرهابية المتشددة شرّ هزيمة، ومن ثمّ أخذت الحرب بالتوسع وانتقلنا من بنينا إلى المحور الغربي الذي يضمُ منطقة قنفودة، وقرية المسامير وصولاً إلى منطقة مريص، وأردف بالقول .. كان هذا المحور من أصعب المحاور وأكثرها تعقيدًا.

يواصل العسكري جمعة الحديث إلى وكالة أخبار ليبيا 24، عندما كنا نخسر رفاقنا في الحرب، كنا نتأثر بشدة، نفقد الأمل والقدرة على المحاربة.. إن فكرة أن يكون معك رفيقٌ في رحلة ما، تتشارك معه الأكل والشُرب، والكثير من اللحظات الجميلة، واللحظات المصيرية، تتقاسم معه الأمل، وتؤمنان بذات القضية، ومن ثمّ.. وفي لحظات تفقد هذا الشخص رفيقك العزيز!

يكمل حديثه والحزن يسيطر على صوته، كنت وفي مرات عديدة أفقد السيطرة على أعصابي من هول ما أرى، ومن شدة ما أفقد.. ولكنها إرادة الله،وليس في وسعنا سوى الرضى عنها، أما الشهداء فهمّ الآن في منزلة أعلى منا، أنهم بجوار الله سبحانهُ وتعالى.

وإجابةً عن سؤال مراسلة وكالة أخبار ليبيا 24، ، كما هي أكثر اللحظات والمواقف المصيرية التي شهدها في الحرب، ولم يستطع نسيانها؟

رد قائلاً : كل اللحظات والمواقف هي لحظات مصيرية لا تُنسى ولا تُمحى من الذاكرة، خصوصًا الشهيد فتحي ميلود الفرجاني.

وفي الختام، قال المحارب جمعة عبد السميع أبوبكر، أود أن أوجه عبر منبركم رسالةً إلى القيادة العامة.. آلا وهيّ.. الالتفات إلى الحرجى، والاهتمام بأسر الشهداء، وأسال الله أن يشفي جرحانا، ويرحم موتانا، ويبعد عنّا كل ما يؤرق سلام بلادنا، ولعل بعد الظلام الحالك يبزغ فجر مشرق، يعوض فيه الليبيون عن كل ما رأوه خلال فترات الحرب المتلاحقة التي نهشت فؤادهم، وعكرت صفوَ حياتهم.