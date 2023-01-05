نورلاند: اختتام المناقشات بين النواب والدولة لا يترك سبباً لتأجيل موعد الانتخابات

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن اختتام المناقشات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة اليوم في القاهرة، لا يترك أي سبب لتأجيل تحديد موعد مبكر للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

نورلاند وفي تغريدة على موقع السفارة في تويتر، أكد على مشاركة الليبيين الرغبة في رؤية قادتهم يتخذون الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن، للسماح للمفوضية بالمضي قدماً مع بدء العملية الانتخابية، فيما أعرب عن تقديره للحكومة المصرية لتسهيلها عقد اللقاء بين المجلسين في القاهرة.