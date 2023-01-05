الحداد لـ«الضباط المهندسين»: أنكم محل فخر واعتزاز لكل العسكريين

راهن محمد الحداد رئيس الأركان في المنطقة الغربية، على الضباط المهندسين في بناء المؤسسة العسكرية وبناء الدولة، على حد تعبير بيان رئاسة الأركان التابعة للحداد.

والتقى الحداد، بمقر هيئة التنظيم والإدارة في طرابلس، أمس، مع الضباط المهندسين خريجي كلية الهندسة العسكرية، وذلك لمناقشة دورهم في إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية، وفقا لبيان رئاسة أركان الحداد.

جاء ذلك بحضور كل من رئيس هيئة التنظيم والإدارة، وآمر كلية الهندسة العسكرية، وعدد من مدراء الإدارات برئاسة الأركان العامة وهيئة التنظيم والإدارة.

وعبر الحداد، عن سعادته بهذا اللقاء، وعن تقديره للضباط المهندسين، وأنهم محل فخر واعتزاز لكل العسكريين، وأكد على فعالية مشاركتهم في بناء المؤسسة العسكرية وبناء الدولة.

ووفقا لبيان رئاسة الأركان التابعة للحداد، فإن الضباط المهندسين عبرو في كلماتهم المختلفة عن استعدادهم للعمل بكل جد وإخلاص كلا حسب موقعه، من أجل المشاركة البنّاءة والفعّالة في وضع رؤية واستراتيجية لبناء المؤسسة العسكرية الليبية على أسس حديثة وعصرية، وكذلك عن استعدادهم لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام وواجبات للرفع من كفاءة الجيش الليبي.