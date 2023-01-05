عقيلة يبحث مع لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة الملفات الخدمية

العنوان-طبرق

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينتي بنغازي ودرنة والتصدي للظروف الطارئة، المشكلة من قبل المجلس، عددا من الملفات الخدمية المختصة بها اللجنة، وفق بيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس.

ويترأس لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينتي بنغازي ودرنة، التي تشكلت بموجب قرار أصدره النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاتم العريبي، وتضم في عضويتها كلا من فرج قعيم وعبدالرحمن زيد.

ويأتي تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة بعد شهرين من إقالة الرئيس السابق نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، من قبل مجلس النواب يوم 27 نوفمبر 2022.