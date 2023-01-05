رئيس البرلمان المصري: ندعم الجهود لتسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة في ليبيا

أكد رئيس البرلمان المصري، حنفي جبالي، دعم بلاده للجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة في ليبيا، بما في ذلك التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.

وقال رئيس البرلمان المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، أن مصر على مدار عام ونصف، استضافت اجتماع المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف جبالي، أن اجتماع المسار الدستوري تُوّج بالتوافق بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية، واصفاً اللقاء الذي جري بين عقيلة والمشري بالقاهرة باللقاء المثمر.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، أصدرا بيانا مشتركا عقب مباحثاتهما في القاهرة، أعلنا فيه الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما اتفقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

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