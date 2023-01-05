أوحيدة يطالب المجتمعون في إسطنبول المطالبة برحيل القوات التركية من ليبيا

أخبارليبيا24

علق عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة، على الاجتماع التشاوري في إسطنبول بعد دعوة عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، المدعو علي الصلابي.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”نأمل من المجتمعين في إسطنبول المطالبة بالرحيل الفوري للقوات التركية من الأراضي الليبية”.

وتابع عضو النواب :”وإلا اجتماعهم سيكون عمالة للأتراك ووصمة عار عليهم أنهم اجتمعوا عند محتل لبلادهم”.

واقترح رئيس حزب الوطن، القيادي السابق فيما يعرف بـ”الجماعة الليبية المقاتلة” عبدالحكيم بلحاج إجراء الانتخابات في كامل ربوع ليبيا.

‏‎ وأضاف بلحاج خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد في إسطنبول :”لابد أن نبحث عن كيفية يمكن أن نحرر الليبيين من أسر المراحل الانتقالية، فلا يمكن أن تستمر حالة الفراغ، وحالة الاستقطاب التي لن تكون نهايتها إلا الحرب ونزاع الليبيين”.

‏‎وتابع :”إن استطعنا اليوم تفهم مخاوف جميع الأطراف والاستماع لها، يمكن الوصول لإيجاد مشتركات وطنية تؤسس لتفاهم وطني واسع يقود لإجراء الانتخابات”.

‏‎وأشار إلى أن الحلول الفردية لن تسهم في إيجاد حل، فاليوم يجب تجنب أي اجراءات تصعيدية صادرة عن تجمعات أو أطراف سياسية ضد آخرين تؤدي في انهاية لعودة الحرب والعداء بين الليبيين.