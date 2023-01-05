باشاغا: الحكومة ستعمل على تطوير البنى التحتية بمدينة سرت

عقــد رئيـس الحكومـة فتـحي باشــاغا اليـوم الخمـيس في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتماعاً ضم عضو مجلس النواب عن المدينة حسين الزرقاء، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي سرت.

وتناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لإعادة الإعمار وإزالة مخلفات الدمار الذي شهدته مدينة سرت بعد تحريرها من التطرف والإرهاب.

وقد أكد باشــاغا أنه الحكومة ستعمل على تطوير البنى التحتية وصيانة وتأهيل المؤسسات التعليمية والصحية ومرافق الخدمة العامة بمدينة سرت، مضيفاً أن الحكومة لن تدّخر جهداً وستعمل بكل امكانياتها لتنفيذ خططها الرامية لتحسين جودة الحياة بجميع المدن والبلديات.