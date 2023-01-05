البعثة الأممية: ندعو الفرقاء إلى التوافق لإجرء انتخابات خلال 2023

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الفرقاء السياسيين إلى التعجيل بالتوافقات النهائية نحو انتخابات خلال 2023 ووفق تاريخ زمني واضح ومحدد.

وقالت البعثة اليوم تعليقا على رئيس مجلس النواب لقاء عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في القاهرة، إنه يجب البناء على الاتفاقات السابقة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة، إن الوقت قد حان لكي يختار الليبيون قادتهم واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير، وهي “على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها”.