باشاغا يوجه بدراسة عروض المطابع الوطنية بشأن طباعة الكتاب المدرسي

العنوان-سرت

وجه رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، لجنة طباعة الكتاب المدرسي بدراسة العروض المقدّمة من المطابع الوطنية.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده باشاغا، الخميس، مع وزير التربية والتعليم المهندس جمعة خليفة الجديد، ومدير مكتب الوزير وشؤون الديوان عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ، ورئيس لجنة طباعة الكتاب المدرسي محمد علي المهشهش، وعضو لجنة طباعة الكتاب المدرسي رفيق عوض الشلوي.

وبحث اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024 ـ 2023 وعرض نتائج زيارات المطابع المتخصصة في طباعة الكتب المدرسية في كل من طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي والبيضاء.

وناقش الاجتماع عرض مقدم من مصانع محلية لصناعة المقاعد الدراسية، وآلية سد العجز في عدد المعلمين، وتوفير وسائل نقل للمفتشين التربويين، وتجهيز معامل الحاسوب والمختبرات المعملية بجميع مؤسسات التعليم، والاستمرار في صيانة المرافق التعليمية في كل المدن والبلديات.

وأوصى باشاغا بدراسة العروض المقدّمة من المطابع الوطنية واختيار الأفضل منها ومراجعتها من حيث الدقة والجودة، موجهاً بالشروع في إعداد دراسة لإنشاء طابعة خاصة بوزارة التربية والتعليم لتوفير احتياجاتها من كتب ومطبوعات ومستلزمات مدرسية.