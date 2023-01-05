النائب العام يأمر بحبس رقيب مالي سابق بالملحقية الصحية في إيطاليا

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أمرت النيابة العامة بحبس رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا، احتياطياً على ذمة القضية.

ورصدت التقارير المتعلقة بالقضية عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول اتخاذها، ما استدعى تقصّي نائب النيابة بمكتب النائب العام عنها، حيث تم إثبات تعمد المتهم التصرف في مليون و921 ألفاً و150 يوريو، بإدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في الجمهورية البرتغالية دون وجود مبرر قانوني، مع وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام، عبر تعمده سحب المبلغ دون وجود أي وثائق دالة على ذلك، ما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.