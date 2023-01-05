القطراني يطلق منظومة حصر مرضى الأورام في المنطقتين الشرقية والجنوبية

افتتح نائب رئيس الوزراء علي القطراني مشروع إطلاق منظومة حصر مرضى الأورام في المنطقتين الشرقية والجنوبية ضمن برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي في ليبيا والذي أقيم بمستشفى بنغازي لطب وجراحة الأطفال.

واكد القطراني على ان الحكومة الليبية وضعت ضمن سياساتها مشروع التحول الرقمي وبدأت أولى خطواته في القطاع الصحي ، معلنًا اطلاق منظومة طبية متطورة تختص بمرضى الأورام مدون فيها بيانات المرضى والعلاج الذي يستحقونه.

مشيرًا إلى ان التطور التقني في كل المجالات أصبح هو النقطة الفارقة والسبيل الوحيد للتنظيم الإداري الالكتروني الدقيق واللازم ، و أنه سيساعد على توفير الوقت والجهد لكل ما تحتاجه المؤسسات الطبية من أدوية ومستلزمات طبية وسيقلل من الفساد والصرف غير المبرر للأدوية والعلاج الذي يحتاجه المواطن.

من جانبه قدم وزير الصحة شرحًا حول أهمية مشروع منظومة حصر الأورام وضرورة التحول الرقمي في القطاع الصحي ، باعتباره هو النظام الساري اليوم في العالم ، لافتا الى ان المشروع سيكفل لكل مريض بطاقة صحية الكترونية تمكنه من الدخول للمنظومة الصحية التي ستحتوي على بياناته الأساسية والمرضية والتي من خلالها سيتحصّل على الخدمات الصحية التي يحتاجها والأدوية والتأمين الصحي.