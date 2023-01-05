بلها: بيان عقيلة والمشري محاولة لتخفيف الضغط السياسي عليهما

قال رئيس تجمع «تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، إن ما جاء في بيان رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، بالعاصمة المصرية القاهرة، محاولة لتخفيف الضغط السياسي الحاصل عليهما من أطراف داخلية وخارجية من بينها المبعوث الأممي.

وأضاف بلها، في تصريحات صحفية، أن البيان جاء بصيغة فضفاضة هلامية القصد منه المناورة لكسب المزيد من الوقت.

وأشار بلها، إلى أن البيان لا يشير لأي خطوة متقدمة لحلحلة الانسداد السياسي ولا يصلح البناء عليه.

وتابع بلها:” ما كانت هناك ضرورة لعقد هذا اللقاء في الخارج وكان من الأفضل عقده في غدامس بمبادرة ليبية”.

وأصدر عقيلة صالح، خالد المشري، بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية.

واتفق الطرفان، في البيان الصادر بالقاهرة اليوم الخميس، على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما توافقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

ووجه البيان المشترك، الشكر إلى مصر لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.