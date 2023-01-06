ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح في بنغازي

العنوان-طرابلس

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس، القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو على هواتف المواطنين بقوة السلاح.

وقالت المديرية أنه بعد ورود معلومات إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية يفيد بامتهان أحد الأشخاص سرقة هواتف المواطنين بقوة السلاح مستخدما سيارة نوع نيسان ميكرا سوداء اللون.

وقالت المديرية أنه سُجلت ضد المتهم محاضر سطو مسلح بمركزي شرطة رأس اعبيدة وشرطة قاريونس، وتبين أن المتهم يتجول بسيارته داخل عدة مناطق بمدينة بنغازي.

وأضافت المديرية: “بعد تحديد مكان تواجد المتهم الذي تبين أنه يدعى ب.ر.ع من مواليد 1986، جرت ملاحقته وضبطه على متن السيارة المذكورة سلفا، واعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه، ودل على شخص آخر كان يرافقه خلال ارتكابه جرائمه”.

واعترف المتهم بسرقة هاتف مواطن بقوة السلاح بمنطقة الليثي وبيعه بمبلغ 170 دينارا، وسرقة هاتف موطن آخر بمنطقة الليثي بالقرب من مدرسة أحمد المهدوي وبيعه لأحد العمالة الوافدة بمبلغ 150 دينارا، فضلا عن سرقة هاتف وافد بنغالي وبيعه بـ300 دينار لعامل وافد.

كما اعترف بعمليات سرقة مشابهة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن المتهم الثاني.