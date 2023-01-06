بعد مباحثات القاهرة.. المبعوث الأمريكي: على مجلسي النواب والدولة وضع تاريخ مبكر للانتخابات الليبية

علق المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، على مباحثات رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الاستشاري في القاهرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال المبعوث الأمريكي عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر اليوم الخميس: “اختتام النقاشات بين قادة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم في ‎القاهرة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية”.

وأضاف: “نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية. ونحن نعبر عن تقديرنا للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا الإنجاز”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، أصدرا بيانا مشتركا عقب مباحثاتهما في القاهرة، أعلنا فيه الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما اتفقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

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