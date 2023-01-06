اللواء أبو زريبة يناقش الأوضاع الأمنية بمدينة العجيلات

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بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة مع عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات عادل محفوظ، الأوضاع الأمنية في المدينة.

وتطرق اللقاء الذي جرى في مدينة بنغازي إلى سير العملية الأمنية بمديرية الأمن والأجهزة الأمنية، واستعرض اللواء أبو زريبة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه العملية.

وأكد الوزير أبو زريبة، بحسب بيان للداخلية على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، على وضع الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي تعترض فرض الأمن بالمدينة، من أجل تقديم أفضل الخدمات والحفاظ على أمن واستقرار المدينة وأهلها.