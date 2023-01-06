وفاة وفقدان أكثر من 1300 مهاجر تسللوا عبر ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل العام الماضي، وصل إلى 24684 شخصاً، مقارنة بـ32425 عام 2021، أي بانخفاض وصل إلى 24 في المائة. وقالت المنظمة الدولية في بيان أمس إنها سجلت 1373 حالة ما بين غريق ومفقود، خلال العام الماضي، مقارنة بـ662 شخصاً غرقوا و981 في عداد المفقودين خلال العام نفسه.

وتنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة في أفريقيا وليبيا، بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية، بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي نهاية العام الماضي أعلنت المنظمة أن قوات خفر السواحل أنقذت 633 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، وإعادتهم إلى الساحل في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022.

وفي ظل تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية بشكل شبه يومي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم، خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج «العودة الإنسانية الطوعية». ووصفت المنظمة الدولية هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015، بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا، ويرغبون في العودة إلى ديارهم، وإعادة بناء حياتهم.