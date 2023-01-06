«أبوزريبة» يبحث العراقيل التي تواجه إدارة العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية

اجتمع وَزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء “عصام أبوزريبة” بِمُدير إدارة العمليات الأمنية بِالمنطقة الشرقية اللواء “جمال العمامي”.

وَتمَّ خِلال الاِجتماع، الذي عُقد بِمكتبه بِمدينة بنغازي، اِستعراض الجهُود التي يبذلها أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية فِي أداء المهام المُكلفين بها.

كمَا ناقش الاجتماع، عددًا مِن المواضيع ذات الطابع الأمني وَكيفية التنسيق بيّن عمل الإدارة وَمُديريِّات الأمن وَالأجهزة الأمنية وَكذلك مُناقشة المشاكل وَالعراقيل التي تُواجه الإدارة لإيجاد الحلول لها.

وَاِستمعَ أبوزريبة، لشروحٍ وافية حول المهام ‏وَالاِختصاصات وَالأعمال المُنجزة مِن قبل الإدارة بِكافة مُكوناتها ‏الأمنية بِالمنطقة الشرقية.