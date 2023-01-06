لصعوبة التنقل به في دول العالم .. جواز السفر الليبي في المرتبة 101 على مؤشر جوازات السفر

الوطن| رصد

احتل جواز السفر الليبي المرتبة 101 وفقًا لمؤشر جوازات السفر Guide، والذي أعده من أقل جوازات السفر مرتبة في العالم، حيث حصل على درجة إجمالية منخفضة في قدرته على سهولة التنقل عالمياً.

وأوضح المؤشر أن حاملي جوازات السفر الليبية، يتمتعون بالقدرة على السفر والدخول بدون تأشيرة إلى 38 دولة فقط، منها سيريلانكا ودومينيكا ومدغشقر وسيشيل، فيما هناك أكثر من 188 وجهة سفر حول العالم، سيحتاج حامل جواز السفر الليبي للحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر اليها، مما يجعل تصنيف الجواز متدنيا.

وبيّن أنه يتم تحديد ترتيب جواز سفر ليبيا بالنسبة إلى جوازات سفر دول العالم الأخرى، عن طريق احتساب مجموع عدد الدول التي تسمح لحامليه بالدخول إليها بدون تأشيرة، بالإضافة إلى الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر ليبيا بالدخول إما عن طريق الحصول على تأشيرة عند الوصول أو من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني.

ويوجد حاليًا 12 وجهة سفر تتيح لحاملي جواز سفر ليبيا السفر إليها بدون تأشيرة، و 23 وجهة سفر تمنح مواطني ليبيا تأشيرة عند الوصول، و 1 وجهة سفر يمكن لمواطني ليبيا السفر إليها من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني.