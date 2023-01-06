باشاغا يطالب مراقبي الاقتصاد والتجارة بالالتزام في تطبيق الأحكام القضائية وتنفيذها

وجه رئيس الحكومة وزير الاقتصاد والتجارة المكلف فتحي باشاغا خطاباً لمراقبي الاقتصاد والتجارة .

باشاغا، وفي خطابه، قال: “بالإشارة إلى الاجتماع العادي الأول المنعقد معكم بمدينة سرت بشأن مناقشة المواضيع الخاصة بسير عمل المراقبات على مستوى ليبيا، وعلى منطوق الحكمين الصادرين عن محكمة استئناف البيضاء ومحكمة استئناف بنغازي الناطقين بوقف تنفيذ قرار الحكومة منتهية الولاية رقم (856) لسنة 2022”.

وطالب باشاغا، مراقبي الاقتصاد والتجارة، الالتزام بتطبيق وتنفيذ الحكمين ووقف أي إجراء لتنفيذ القرار المعيب والالتزام بالأحكام القضائية وتنفيذها وكذلك التقيد بالتعليمات الصادرة.