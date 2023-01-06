ناجي مختار: شروط الترشح للرئاسة قد تطرح للاستفتاء

رجح نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، أن يطرح الخلاف على شروط الترشح للرئاسة للاستفتاء.

قال مختار في تصريح صحفي إن الخلاف مستمر على شروط الترشح للرئاسة المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، مشيرا إلى أن هناك نحو 40 مرشحا للرئاسة والبرلمان يحملون جنسية مزدوجة.

وأضاف أن هاتين المادتين لا يمكن الفصل بينهما ولا يمكن لنا التنازل عن إحداهما وأكملنا التصويت على باقي مواد القاعدة الدستورية وتم إحالتها للنواب.

وتابع مختار: القوانين المنظمة للانتخابات سيتم التصويت عليها أيضًا ومن ثم إحالتها للنواب لاعتمادها، والبرلمان لا يمكنه رفض القاعدة الدستورية وإلا ما كان المؤتمر الصحفي المشترك بين عقيلة والمشري.