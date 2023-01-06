2.7 مليار دينار مصروفات وزارة الخارجية بحكومة الوحدة

الوطن / رصد

ذكر تقرير المصرف المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، ان مصروفات وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية بلغت نحو 2.7 مليار دينار ليبي خلال الشهر الاخير من العام 2022

وتوزعت هذه النفقات على السفارات والقنصليات الليبية التي وصل عددها الى 146 بزيادة بلغت خمس سفارات بالمقارنة مع تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018

ويواجه ملف وزارة الخارجية العديد من الانتقادات من قبل مراقبين لتواجد سفارات و قنصليات في دول لايتواجد بها مواطنين واخرى يتواجد فيها من مواطن الى ثلاث

مؤكدين ان “السفارات تقام للعمل ورعاية المصالح وتطوير التعاون، وحينما ينتفي هذان العاملان تصبح السفارة حملاً زائداً على الخزانة العامة مع زيادة المصروفات” الامر الذي يؤدي الى التضخم في الكادر الوظيفي للسفارات بشكل مبالغ فيه وفتح سفارات لا داعي لها حاليا، مما أدى لاستنزاف موارد النقد الأجنبي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد حالياً.