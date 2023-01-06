السفير الأمريكي: نرغب في الإسراع بتفعيل العملية الانتخابية في ليبيا

أعرب السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند عن تقدير واشنطن للحكومة المصرية على تيسيرها إنجاز لقاء بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح ، والدولة الاستشاري خالد المشري.

وقال نورلاند في تغريدة عبر “تويتر” إن اختتام النقاشات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة اليوم في القاهرة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضاف السفير الأمريكي: “نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية”.