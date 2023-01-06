“بعد تسليمه أبو عجيلة”.. الدبيبة: نريد بناء علاقات صحيحة مع الدول

الوطن|رصد

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه عمداء بلديات وأعيان سهل الجفارة أنه سيتم إطلاق المزيد من منح الزواج في عام 2023.

وأشار منتهي الولاية إلى أن العزيزية كانت من أهم المدن في الجمهورية الطرابلسية، مؤكدًا أن ورشفانة هم من أرسوا دعائم السلم في ليبيا وأن الاستقرار وعام الخير سيأتي من ورشفانة والناس متفائلين لافتًا إلى أن ذكريات الحرب بدأت تتلاشى وتذهب بعيدًا.

وقال الدبيبة في تصريحات صحفية: “نريد التعاون مع بعضنا البعض، لإخراج أولادنا الذين أقحمناهم في مرحلة عدم الاستقرار، وهذا سبب إطلاقنا صندوق الزواج“، مؤكدًا “هذه المنح ليست دعاية سياسية كما يقول البعض بل هي لمساعدة الشباب“.

وأكد الدبيبة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء ومرحلة دخول العالم من أوسع الأبواب بدون شعارات، مؤكدًا “نريد بناء علاقات صحيحة مع الدول“.