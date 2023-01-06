صوان: بيان رئيسي مجلسي النواب والدولة مجرد تدوير لبعض المصطلحات

أوضح رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، أن “البيان المشترك الناتج عن لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري مخيب للآمال ومليء بالفجوات، وهو مجرد تدوير لبعض المصطلحات ولا يحمل أي معنى، ولا يؤدي إلى تقديم أية حلول سوى التفنن في ترحيل المشاكل والهروب إلى الأمام”، وفق قوله.

صوان، وفي بيان له، قال: “التيار الوطني بالمجلسين وكافة القوى السياسية الداعمة مطالبون باتخاذ خطوات جادة من أجل إنهاء الأزمة التي ضاق المواطن بها ذرعا، وأرهق استمرارها الوطن والمواطن”، وفق قوله.

وتابع: “من المهم التواصل خارج الإطار الرسمي للجسمين والدفع باتجاه تشجيع ودعم قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم بتشكيل فريق حوار جديد يتوافق على قاعدة دستورية لا تقصي أحدا إلا من خلال القضاء، وتشكيل حكومة موحدة وقادرة تملك اعترافا دوليا واضحا تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، وفق قوله.