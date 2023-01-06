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لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية تنوي التوسع في دراسة أوضاع النقابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد
اتفقت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية، في مجلس النواب، في اجتماعها اليوم، على مزيد من دراسة أوضاع النقابات الحالية، والاطلاع على إجراءات تأسيسها لمعرفة أوضاعها القانونية، بالإضافة إلى عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع رؤساء النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
وناقشت اللجنة برئاسة محمد أمدور وبحضور الأعضاء جبريل أوحيدة ومفتاح الشاعري وعائشة الطبلقي؛ مشروع قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية، قبل إحالته إلى رئاسة المجلس.
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#بنغازي لجان ليبيا نقابات نواب

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الوطن الليبية

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