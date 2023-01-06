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«أبوزريبة» يناقش سبل الكشف عن جرائم غسيل الأموال المدمرة للأمن الاقتصادي

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحثَ وَزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء “عصام أبوزريبة”، معَ مُدير إدارة مُكافحة الجرائم الاقتصادية وَغسيل الأموال اللواء “المهدي بيانكو”، آلية عَمل الإدارة فِي الكشف عَن جرائم غَسيل الأموال التي تُدمر الأمن الاِقتصادي للدولة الليبية.

كمَا تمَّ مُناقشة اِستراتيجة التَطوير وَالتحديث التي يجب أنّ تعمل بِها وَزارة الداخلية فِي مُكافحة الفساد وَالأمن الاِقتصادي بِالتنسيق معَ الجهات المُختصة.

وتطرق الاجتماع، إلى مُناقشة المشَاكل وَالعراقيل التي تُواجه عمل الإدارة فِي ظل التحديات الراهنة المُتواجدة على الساحة الليبية.

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أبوزريبة بحث ليبي مكافحة الجرائم الاقتصادية

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صحيفة الساعة 24

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