حزب المستقلين الديمقراطي يضع تصوراً لإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر

الوطن| رصد

قال رئيس حزب المستقلين الديمقراطي سامي الصيد الرخصي، إن الحزب وضع تصور موضوعي، ويوظف تشريعات وأدوات موجودة، ويمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية خلال ستة أشهر، آخذاً في الاعتبار خارطة الطريق والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن حول الحالة الليبية، معرباً عن استعداده لعرضه حال إتاحة الفرصة.

وأعرب الرخصي عن شكره للمنظمين والداعمين للقاء الوطني التشاوري بين النخب والشخصيات الليبية الفاعلة في تركيا، مشيراً إلى ” العجز” الذي أصاب كل الأجسام التشريعية والتنفيذية، عن الخروج من الانسداد السياسي، والتشكيك في شرعيتها.

وألقى بالمسؤولية على المسؤولين عن الكيانات السياسية والشخصيات الوطنية، لإيجاد تصورات جادة وموضوعية تحقق المصلحة العليا للمواطن والدولة الليبية، وتنهي الفترات الانتقالية، وتصل إلى الاستقرار الدائم، عبر إجراء الاستحقاق الانتخابي الدستوري.